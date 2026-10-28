Klemens Marktl: Birthday Big Band – 50 yrs of Drums

KRAJ: Celovec, Kammerlichtspiele

KDAJ: četrtek, 5. novembra 2026, ob 20.00

Bobnar, skladatelj in vodja zasedbe Klemens Marktl bo svojo 50-letnico praznoval s koncertom Birthday Big Banda. Vrhunska zasedba bo pod vodstvom Hansa Lassniga združila swing, sodobni jazz, funk in energične bigbandovske aranžmaje.

Obetajo se mogočen zvok, navdušujoči solistični nastopi in obilica bobnarskih ritmov. Med nastopajočimi bodo tudi pevka Fiona Fergusson, pianist Mark Churnchetz in saksofonist Jure Pukl.