petek
8. 5. 2026
Klasika pod Jepo
19:00
Ledince/Ledenitzen
Kulturni dom Ledince
Vljudno vas vabimo na čudovit večer klasične glasbe “Klasika pod Jepo”, kjer bodo zazvenele izbrane glasbene mojstrovine.
Na koncertu bodo nastopile priznane glasbenice:
Veronika Lesjak (sopran)
Irina Otto (mezzosopran)
Tjaša Brglez (klavir)
Anna Sdobnikova (klavir)
Katharina Kornsteiner (klarinet)
Pridružite se in doživite večer prežet z glasbo in umetnostjo.
Download
PDF Letak prireditve
Prireditelj
Kako pridem tja?