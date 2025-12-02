četrtek
»Klangcomics« z Natascho Gangl in Rdečo Raketo
20:00
Gradec / Graz
Schauspielhaus Graz – Schauraum
Klangcomics z Natascho Gangl in Rdečo Raketo
The Cosmic Strips
prosto po Robertu Mattu
Letošnja nagrajenka Bachmannove nagrade, Natascha Gangl, bo gostja v Schauspielhausu! Skupaj s skladateljskim duetom Rdeča Raketa bo avstrijska avtorica na odru Schaurauma zvočno interpretirala izbor del čilenskega umetnika Roberta Matte (1911–2002). Ta je v svojem nadrealističnem likovnem jeziku raziskoval prelome civilizacije in skušal gledalce svojih del politično predramiti. Z mešanico besedila, glasu in elektronske glasbe Natascha Gangl in Rdeča Raketa v svojih Klangcomics odgovarjajo na sugestivnost, prostorskost in dinamiko njegovih slik.
Nastala besedila so del nove knjige Natasche Gangl »FRISCHE APPELLE & andere Sprechtexte«, ki je nedavno izšla pri založbi Ritter.
Besedilo, glas:
Natascha Gangl
Elektronika, elektroakustika, glas:
Rdeča Raketa (Maja Osojnik & Matija Schellander)
