četrtek

4. 12. 2025

»Klangcomics« z Natascho Gangl in Rdečo Raketo

20:00

Gradec / Graz

Schauspielhaus Graz – Schauraum

The Cosmic Strips
prosto po Robertu Mattu

Letošnja nagrajenka Bachmannove nagrade, Natascha Gangl, bo gostja v Schauspielhausu! Skupaj s skladateljskim duetom Rdeča Raketa bo avstrijska avtorica na odru Schaurauma zvočno interpretirala izbor del čilenskega umetnika Roberta Matte (1911–2002). Ta je v svojem nadrealističnem likovnem jeziku raziskoval prelome civilizacije in skušal gledalce svojih del politično predramiti. Z mešanico besedila, glasu in elektronske glasbe Natascha Gangl in Rdeča Raketa v svojih Klangcomics odgovarjajo na sugestivnost, prostorskost in dinamiko njegovih slik.

Nastala besedila so del nove knjige Natasche Gangl »FRISCHE APPELLE & andere Sprechtexte«, ki je nedavno izšla pri založbi Ritter.

Besedilo, glas:
Natascha Gangl

Elektronika, elektroakustika, glas:
Rdeča Raketa (Maja Osojnik & Matija Schellander)

