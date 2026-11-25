sobota
Klakradl – umatum: božična izdaja
19:00
Železna Kapla/Eisenkappel
Hiša kulture – Farna dvorana
Klakradl – umatum: božična izdaja
Kdaj: sobota, 5. december 2026, ob 19.00
Kje: Hiša kulture, farna dvorana, Železna Kapla
Koroški kvartet Klakradl bo v Železni Kapli gostoval s posebnim božičnim programom »Klakradl – umatum«.
Zasedba navdušuje z izvirnimi avtorskimi skladbami, v katerih se prepletajo vplivi svetovne glasbe, glasbena virtuoznost, ljudsko izročilo, poezija in humor. Koroško narečje zaživi v vsej svoji igrivosti in hudomušnosti.
Za božično izdajo so glasbeniki svoj repertoar obogatili z znanimi božičnimi melodijami, ki so jih preoblikovali na svoj značilni, nekoliko navihani način.
Nastopajo:
- Birgit Radeschnig – kitara, harmonika, petje
- Nicole Radeschnig – klarinet, petje
- Markus Fellner – klarinet, basovski klarinet, cajon, petje
- Stefan Kollmann – harmonika
Kako pridem tja?