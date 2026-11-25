Klakradl – umatum: božična izdaja

Kdaj: sobota, 5. december 2026, ob 19.00

Kje: Hiša kulture, farna dvorana, Železna Kapla

Koroški kvartet Klakradl bo v Železni Kapli gostoval s posebnim božičnim programom »Klakradl – umatum«.

Zasedba navdušuje z izvirnimi avtorskimi skladbami, v katerih se prepletajo vplivi svetovne glasbe, glasbena virtuoznost, ljudsko izročilo, poezija in humor. Koroško narečje zaživi v vsej svoji igrivosti in hudomušnosti.

Za božično izdajo so glasbeniki svoj repertoar obogatili z znanimi božičnimi melodijami, ki so jih preoblikovali na svoj značilni, nekoliko navihani način.

Nastopajo: