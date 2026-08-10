Kino na horici: »Strogo nadzorovani vlaki«

Kino na horici

Filmski večer pod milim nebom

Strogo nadzorovani vlaki (Ostře sledované vlaky, 1966)

Strogo nadzorovani vlaki (Ostře sledované vlaky, 1966) je ganljiva in duhovita zgodba o mladem železniškem pripravniku Milošu Hrmi, ki med drugo svetovno vojno službuje na majhni železniški postaji v okupirani Češkoslovaški. Medtem ko se spopada z lastnimi negotovostmi, prvo ljubeznijo in odraščanjem, se okoli njega stopnjujejo napetosti vojne.

Film je prejel številna mednarodna priznanja, med drugim oskarja za najboljši tujejezični film. Posebnost filma je preplet subtilnega humorja, poetičnega realizma in tragičnih vojnih dogodkov, zaradi česar velja za eno najpomembnejših del češkoslovaškega novega vala.