Kino na horici: Šanghaj

petek
20:00
Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental
Farovž Šentjakob
Slovensko prosvetno društvo Rož vabi v petek, 22. avgusta 2025, ob 20.00 v farovž na prvega od dveh filmskih večerov. Na ogled bo film »Šanghaj« režiserja M. Naberšnika, ljubezenska zgodba romskega kralja, ki si ustvari lastno vas. Film je prejel več mednarodnih nagrad. Posebnost filma je, da je večina dialogov v romskem jeziku, s slovenskemi nadnapisi. Drugi film »Schtonk!« režiserja H. Dietla je komedija o objavi lažnih Hitlerjevih dnevnikov v hamburški reviji Stern leta 1983 in bo na ogled v četrtek, 28. avgusta, ob 20.00.
Info: film je večinoma v romskem jeziku s slovenskimi podnapisi;
Režija: Marko Naberšnik, scenarij Feri Lainšček
