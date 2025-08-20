Novice logo
petek

22. 8. 2025

Kino na horici: Šanghaj

20:00

Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental

Farovž Šentjakob

Kino na horici: Šanghaj

Slovensko prosvetno društvo Rož vabi v petek, 22. avgusta 2025, ob 20.00 v farovž na prvega od dveh filmskih večerov. Na ogled bo film »Šang­haj« režiserja M. Naberšnika, ljubezenska zgodba romskega kralja, ki si ustvari lastno vas. Film je prejel več mednarodnih nagrad. Posebnost filma je, da je večina dialogov v romskem jeziku, s slovenskemi nadnapisi. Drugi film »Schtonk!«  reži­serja H. Dietla je komedija o objavi lažnih Hitlerjevih dnevnikov v hamburški reviji Stern leta 1983 in bo na ogled v četrtek, 28. avgusta, ob 20.00.   

Info: film je večinoma v romskem jeziku s slovenskimi podnapisi;

Režija: Marko Naberšnik, scenarij Feri Lainšček

