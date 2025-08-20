Kino na horici: Šanghaj

Slovensko prosvetno društvo Rož vabi v petek, 22. avgusta 2025, ob 20.00 v farovž na prvega od dveh filmskih večerov. Na ogled bo film »Šang­haj« režiserja M. Naberšnika, ljubezenska zgodba romskega kralja, ki si ustvari lastno vas. Film je prejel več mednarodnih nagrad. Posebnost filma je, da je večina dialogov v romskem jeziku, s slovenskemi nadnapisi. Drugi film »Schtonk!« reži­serja H. Dietla je komedija o objavi lažnih Hitlerjevih dnevnikov v hamburški reviji Stern leta 1983 in bo na ogled v četrtek, 28. avgusta, ob 20.00.

Režija: Marko Naberšnik, scenarij Feri Lainšček