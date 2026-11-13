Kino Cingelc: Finding Connection

Kdaj: ponedeljek, 23. november 2026, ob 19.30

Kje: Pri Cingelcu, Trata

Na ogled bo dokumentarni film Finding Connection režiserja Floriana Karnerja, ki raziskuje odnose med ljudmi in umetno inteligenco ter vprašanje človeške bližine v digitalnem svetu.

V času, ko pristna povezanost postaja vse redkejša, film spremlja ljudi, ki iščejo zaupanje, razumevanje in čustveno bližino. Presenetljivo jih najdejo prav v pogovorih s sistemi umetne inteligence.

Intimni pogovori med človekom in strojem odpirajo temeljna vprašanja o odnosih, osamljenosti, zaupanju in vlogi tehnologije v našem življenju. Film se tematike loteva nepristransko in gledalce spodbuja k razmisleku.

Finding Connection je svetovno premiero doživel na festivalu CPH 2026, nemško premiero pa na DOK.festu München 2026. Leta 2025 je na festivalu DOK Leipzig prejel nagrado DOK Preview Germany Award.

Režija: Florian Karner

Produkcija: DOMAR Film GmbH v koprodukciji s SWR in Filmakademie Baden-Württemberg