Kino Cingelc: Fallende Blätter

Režija: Aki Kaurismäki 2023; Finska, 81 min. v originalu s podnapisi

Ansa in Holappa živita v Helsinkih, srečata se v nekem karaoke-baru, kamor ona spremlja prijateljico, on pa prijatelja. Oba sta srednjih let in živita v skromnih razmerah od dela na spodnjem koncu socialne lestvice: Ansa sprva opravlja monotono delo v supermarketu na osnovi pogodbe brez zagotovljene minimalne ure: sedi pri blagajni, polni police in meče stran živila, ki jim je potekel rok. Brez odpovednega roka jo odpustijo, ker je hišni detektiv pri njej odkril sendvič, namenjen za odpad.