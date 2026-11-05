ponedeljek
Kino Cingelc: Dolmetscher
19:30
Trata/Tratten
Pri Cingelcu na Trati
Kino Cingelc: Dolmetscher
KRAJ: Trata, pri Cingelcu
KDAJ: ponedeljek, 9. novembra 2026, ob 19.30
Vabljeni na ogled filma Dolmetscher, slovaško-češko-avstrijske koprodukcije iz leta 2018 v režiji Martina Šulíka, v kateri nastopata priznana igralca Jiří Menzel in Peter Simonischek.
Film pripoveduje zgodbo 80-letnega Alija Ungárja, ki se odpravi na Dunaj, da bi poiskal domnevnega morilca svojih staršev iz časa nacizma. Namesto njega sreča njegovega sina Georga, s katerim se poda na potovanje po Slovaški in raziskovanje boleče preteklosti.
Ganljiva filmska pripoved o zgodovinskem spominu, soočanju s preteklostjo in nepričakovanem prijateljstvu.
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