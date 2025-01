Kino Cingelc: »Andri 1924-1944 & Kärnten - Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel«

Andri 1924-1944, režija: Andrina Mračnikar 2003, Avstrija, 19 min., nemško

Zgodba o življenju, ki se je po 20 letih končalo z umorom in ki živi naprej v posameznih, mestoma zbledelih in tu in tam nekoliko obarvanih spominih.

Kärnten – Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel; režija: Robert Schabus 2016; Avstrija,43 min., nemško Sredi kulturnega prostora, kamor so se stekali italijanski, slovenski in nemški vplivi, je nacionalni socializem povzročil brazgotine, ki se šele v današnjih časih ob zavedanju pomena mnogojezične Evrope, počasi celijo.