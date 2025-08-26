Kakajček: Trobla in ključ

Kakajček se jeseni nadaljuje: v soboto, 20. septembra, ob 18.00 v k & k centru Šentjanž. Gostovala bo Lea Ita Menard s predstavo Trobla in ključ. Cirkusanta Trobla in Beno sta nerazdružljiva, a ko na oder pride plesalka Ajša, Beno podleže njenemu čaru, Trobla pa postane ljubosumna. Ključ, ki poganja glasbeno skrinjico za Ajšin ples, skrivnostno izgine. Cena vstopnice: 7 EUR. Rezervacije in informacije:

[email protected], 0664 2620042