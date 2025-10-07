Novice logo
sobota

18. 10. 2025

Kakajček s predstavo: Tinko Celinko

18:00

Celovec/Klagenfurt

iKult – interkulturni prireditveni center

Tinko Celinko
SOBOTA / SAMSTAG 18. 10. 2025 – 18.00 –  iKult Celovec
Gostuje / Gastspiel: Zavod Veliki up

V nadaljevanju zgodbe Tinko Polovinko je Tinko Celinko 10-letni fantič, ki za nagrado, ker je postal cel fant prejme telefon. Žal pa s tem, ko postane, kot drugi, postane tudi fant, ki ga stvari, ki so ga zanimale in veselile prej, prav nič več ne ganejo. Postane fant, ki nepretrgoma zre v pametne naprave in s svetom okrog sebe komunicira le še preko telefona.

