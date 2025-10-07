Kakajček s predstavo: Tinko Celinko

Tinko Celinko

SOBOTA / SAMSTAG 18. 10. 2025 – 18.00 – iKult Celovec

Gostuje / Gastspiel: Zavod Veliki up

V nadaljevanju zgodbe Tinko Polovinko je Tinko Celinko 10-letni fantič, ki za nagrado, ker je postal cel fant prejme telefon. Žal pa s tem, ko postane, kot drugi, postane tudi fant, ki ga stvari, ki so ga zanimale in veselile prej, prav nič več ne ganejo. Postane fant, ki nepretrgoma zre v pametne naprave in s svetom okrog sebe komunicira le še preko telefona.