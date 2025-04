Kakajček: O miški z zašitim trebuhom

Gostuje: Brina Vogelnik

Miška prosi prijatelja čevljarja, šuštarja Urenca, da ji raztrgani trebušček zašije. Pomagata ji še krava in pujs, ki miški data dreto in mast.

Zdaj gre miška lahko spet v svet, se plazi in pleza naokrog.

Skozi predstavo miška ugotovi, da ima veliko prijateljev, od šuštarja, krave, koruze, pujsa in nenazadnje otrok, ki miški pomagajo. Pokličejo šuštarja, da pride miški odpret plot. Predstava obuja otroške ljudske pesmice, ŠUŠTAR HOČEM BIT, DEŽEK PADA, POD GORO, …