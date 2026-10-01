Lutkovna predstava

Kakajček: Mišek Julijan

Sobota, 17. oktober 2026, ob 18.00

Kraj: iKult Celovec

Gostuje: Lutkovno gledališče Ljubljana

Mišek Julijan svoje dneve raje kot v družbi sosedov preživlja sam – in takšno življenje mu je popolnoma všeč. Vse pa se spremeni, ko v njegovo stanovanje povsem po naključju pride lisica.

Sprva prestrašena in previdna junaka kmalu skupaj preživita prijeten večer ob večerji in počasi spoznata, da sta drug v drugem našla prijatelja za vse življenje. Dve popolnoma različni živali tako spleteta prijateljstvo, za katerega se sprva zdi, da se nikoli ne bi moglo razviti.