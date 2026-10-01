sobota
Kakajček: Mišek Julijan
18:00
Celovec/Klagenfurt
iKult – interkulturni prireditveni center
Lutkovna predstava
Kakajček: Mišek Julijan
Sobota, 17. oktober 2026, ob 18.00
Kraj: iKult Celovec
Gostuje: Lutkovno gledališče Ljubljana
Mišek Julijan svoje dneve raje kot v družbi sosedov preživlja sam – in takšno življenje mu je popolnoma všeč. Vse pa se spremeni, ko v njegovo stanovanje povsem po naključju pride lisica.
Sprva prestrašena in previdna junaka kmalu skupaj preživita prijeten večer ob večerji in počasi spoznata, da sta drug v drugem našla prijatelja za vse življenje. Dve popolnoma različni živali tako spleteta prijateljstvo, za katerega se sprva zdi, da se nikoli ne bi moglo razviti.
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