»Butalci«, 18.00 KRAJ: k&k Gostuje: Zavod Kult Info: predstava je namenjena širkoem spektru gledalcev, saj zaradi duhovito iskrive situacijske in besedne komike v njej uživajo in se (pre)pametnim Butalcem iz srca in do solz nasmejijo prav vsi. Od 4 leta naprej.