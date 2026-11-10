Kakajček: Buba

LUTKOVNA PREDSTAVA | LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Kdaj: sobota, 21. november 2026, ob 18. uri

Kje: k & k – Kulturni in komunikacijski center, Šentjanž v Rožu

V okviru otroškega gledališkega programa Kakajček bo v Šentjanžu v Rožu gostovalo Lutkovno gledališče Maribor s predstavo Buba, ki je nastala po istoimenski slikanici večkrat nagrajene avtorice Andreje Peklar.

Predstava pripoveduje zgodbo radovedne Bube, ki se po prejemu skrivnostnega pisma odpravi na pot odkrivanja sveta. Na svojem popotovanju spoznava naravo, življenje in samo sebe ter postopoma odkriva, kako se svet okoli nje spreminja.

Tako kot se buba preobrazi v metulja, tudi otrok raste, se uči in razvija. Predstava na nežen in domišljijski način spregovori o odraščanju, raziskovanju, spremembah in osebnih preobrazbah, ki nas spremljajo vse življenje.

Buba je poetična lutkovna pripoved o radovednosti, pogumu in čudežu odraščanja, namenjena otrokom in vsem, ki radi odkrivajo svet skozi zgodbe.

Informacije in rezervacije: [email protected], tel. 0664 2620042