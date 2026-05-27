Kabaret & glasba: Gunkl & Breinschmid »Doppelbass«
Gostilna Breznik / Brauhaus Breznik
Gunkl & Georg Breinschmid
»Doppelbass«
Združila sta se dva umetnika, ki ju povezuje skupna strast: jezik in glasbo jemljeta dobesedno – v besedi in tonu. Gunkl je kabaretist, Georg Breinschmid pa skladatelj.
Oba sta izjemna umetnika na svojem področju in oba obvladujeta bas – eden dobro, drugi še »basneje«. Zato je bil že čas za skupni program, za »Doppelbass«.
V njem oba sproščeno izražata svojo naklonjenost do duhovitih besednih iger in zabavnih jezikovnih fines – ne le besednih, temveč tudi glasbenih.
Tako v jeziku kot v glasbi namreč obstajajo aliteracije, anagrami, takt in groove, kontrapunkti in rakovi obrati, palindromi ter zamenjanke.
Četrtek, 28. maj 2026, ob 20.00
pri Brezniku / Brauhaus Breznik
10.-Oktober-Platz 9
9150 Pliberk / Bleiburg
Vstopnina: 25 €
