Kabaret & glasba: Gunkl & Breinschmid »Doppelbass«

Gunkl & Georg Breinschmid

»Doppelbass«

Združila sta se dva umetnika, ki ju povezuje skupna strast: jezik in glasbo jemljeta dobesedno – v besedi in tonu. Gunkl je kabaretist, Georg Breinschmid pa skladatelj.

Oba sta izjemna umetnika na svojem področju in oba obvladujeta bas – eden dobro, drugi še »basneje«. Zato je bil že čas za skupni program, za »Doppelbass«.

V njem oba sproščeno izražata svojo naklonjenost do duhovitih besednih iger in zabavnih jezikovnih fines – ne le besednih, temveč tudi glasbenih.

Tako v jeziku kot v glasbi namreč obstajajo aliteracije, anagrami, takt in groove, kontrapunkti in rakovi obrati, palindromi ter zamenjanke.

Četrtek, 28. maj 2026, ob 20.00

pri Brezniku / Brauhaus Breznik

10.-Oktober-Platz 9

9150 Pliberk / Bleiburg

Vstopnina: 25 €