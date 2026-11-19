Kabaret: Christian Hölbling »Der Wechselseitige«

Kdaj: petek, 27. november 2026, ob 19.30

Kje: k&k center, Šentjanž v Rožu

Štajerski kabaretist Christian Hölbling, ki že 25 let živi na Koroškem, v svojem programu »Der Wechselseitige« s humorjem, glasbo in satiro raziskuje vprašanja izvora, identitete, jezika, politike in pripadnosti.

Predor Koralm mu služi kot izhodišče za duhovito potovanje med Štajersko in Koroško, preteklostjo in sedanjostjo ter resničnimi doživetji in izmišljenimi zgodbami. S številnimi narečji, ostrim opazovanjem in samoironijo povezuje zgodovinske dogodke, politične mite in osebne izkušnje.

Program odpira vprašanja o domovini, tujosti in pripadnosti ter dokazuje, da ima vsaka zgodba – tako kot vsak predor – dve strani.

Režija in soavtorstvo: Maria Weichesmüller

Rezervacije: [email protected] ali 0664 262 00 42