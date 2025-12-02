K3 filmski festival bo potekal od 3. do 7. decembra. Letošnja izdaja je posvečena minljivosti – hrepenečemu oklepanju in osvobajajočemu spuščanju, ki zaznamujeta naše življenje. Festival predstavlja vrhunski izbor celovečernih in kratkih filmov iz avstrijske Koroške, Slovenije ter Furlanije-Julijske krajine in slavi bogato raznolikost alpsko-jadranskega prostora.

»K3 je festival, ki presega meje in povezuje kulture,« poudarja vodja festivala Fritz Hock. »Alpsko-jadranski prostor ni teoretični konstrukt – tu se neposredno srečajo tri kulture, trije jeziki in trije filmski slogi. To se čuti v filmih, v pogovorih in pri več kot sto prisotnih filmskih ustvarjalkah in ustvarjalcih.«

Celoten program s filmi, posebnimi dogodki in informacijami o vstopnicah najdete spodaj, na spletni strani www.k3filmfestival.com

Četrtek, 4. december 2025

16.00 – FRESH UP! – 7 kratkih filmov // izven konkurence, pribl. 92 min.

18.15 – KRATKI FILMI I // SHORTS I

HORIZONS – 5 kratkih filmov // pribl. 85 min.

20.30 – FIUME O MORTE!

Igor Bezinović | HR, IT, SLO 2025 | 112 min.

TOGETHERING