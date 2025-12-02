sobota
K3 filmski festival
11:00
Beljak/Villach
Filmstudio im Stadtkino Beljak / Villach
K3 filmski festival bo potekal od 3. do 7. decembra. Letošnja izdaja je posvečena minljivosti – hrepenečemu oklepanju in osvobajajočemu spuščanju, ki zaznamujeta naše življenje. Festival predstavlja vrhunski izbor celovečernih in kratkih filmov iz avstrijske Koroške, Slovenije ter Furlanije-Julijske krajine in slavi bogato raznolikost alpsko-jadranskega prostora.
»K3 je festival, ki presega meje in povezuje kulture,« poudarja vodja festivala Fritz Hock. »Alpsko-jadranski prostor ni teoretični konstrukt – tu se neposredno srečajo tri kulture, trije jeziki in trije filmski slogi. To se čuti v filmih, v pogovorih in pri več kot sto prisotnih filmskih ustvarjalkah in ustvarjalcih.«
Sobota, 6. december 2025
11.00
Dvorana 1
KRATKI FILMI III // SHORTS III
NOISY – 6 kratkih filmov // pribl. 78 min.
Dvorana 3
GRIFFEN – Auf den Spuren von Peter Handke
Bernd Liepold-Mosser | A 2012 | 79 min.
15.00 – Kratki filmi: trije filmski favoriti občinstva
// SHORTS: THREE AUDIENCE FAVOURITES
16.00 – Kratki filmi: žirija občinstva | odprta razprava
// SHORTS: AUDIENCE JURY | Open discussion
17.30 – WHITE SNAIL
Elsa Kremser, Levin Peter | A, D 2025 | 115 min.
20.15 – THE LAST SLAP // Ultimo schiaffo
Matteo Oleotto | I, SLO 2025 | 100 min.
22.30 – Podelitev nagrad K3
// K3 Awarding Ceremony
23.00 – Zabava!
DJ Nu:Renzo!
@LUNA Bar, Kaiser-Josef-Platz 2, 9500 Beljak
