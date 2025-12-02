K3 filmski festival bo potekal od 3. do 7. decembra. Letošnja izdaja je posvečena minljivosti – hrepenečemu oklepanju in osvobajajočemu spuščanju, ki zaznamujeta naše življenje. Festival predstavlja vrhunski izbor celovečernih in kratkih filmov iz avstrijske Koroške, Slovenije ter Furlanije-Julijske krajine in slavi bogato raznolikost alpsko-jadranskega prostora.

»K3 je festival, ki presega meje in povezuje kulture,« poudarja vodja festivala Fritz Hock. »Alpsko-jadranski prostor ni teoretični konstrukt – tu se neposredno srečajo tri kulture, trije jeziki in trije filmski slogi. To se čuti v filmih, v pogovorih in pri več kot sto prisotnih filmskih ustvarjalkah in ustvarjalcih.«

Celoten program s filmi, posebnimi dogodki in informacijami o vstopnicah najdete spodaj, na spletni strani www.k3filmfestival.com

Sobota, 6. december 2025

11.00

Dvorana 1

KRATKI FILMI III // SHORTS III

NOISY – 6 kratkih filmov // pribl. 78 min.

Dvorana 3

GRIFFEN – Auf den Spuren von Peter Handke

Bernd Liepold-Mosser | A 2012 | 79 min.

15.00 – Kratki filmi: trije filmski favoriti občinstva

// SHORTS: THREE AUDIENCE FAVOURITES

16.00 – Kratki filmi: žirija občinstva | odprta razprava

// SHORTS: AUDIENCE JURY | Open discussion

17.30 – WHITE SNAIL

Elsa Kremser, Levin Peter | A, D 2025 | 115 min.

20.15 – THE LAST SLAP // Ultimo schiaffo

Matteo Oleotto | I, SLO 2025 | 100 min.

22.30 – Podelitev nagrad K3

// K3 Awarding Ceremony

23.00 – Zabava!

DJ Nu:Renzo!

@LUNA Bar, Kaiser-Josef-Platz 2, 9500 Beljak