sobota
Jubilejni koncert: 50 let MoPZ Valentin Polanšek »Naj vse nas pesem dviga«
19:30
Obirsko/Ebriach
Gostilna Kovač na Obriskem
JUBILEJNI KONCERT
Naj vse nas pesem dviga – 50 let MoPZ Valentin Polanšek
Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 19.30
Kje: Gostilna Kovač, Obirsko
Moški pevski zbor SPD Valentin Polanšek praznuje 50 let delovanja in ob tej priložnosti vabi na jubilejni koncert z naslovom Naj vse nas pesem dviga.
Pet desetletij zborovskega petja, prijateljstva in predanosti slovenski pesmi bodo pevci obeležili s slavnostnim glasbenim večerom, na katerem se jim bodo pridružili tudi gostje.
Nastopajo:
- Moški pevski zbor SPD Valentin Polanšek
- Kvintet bratov Smrtnik
- Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka
Jubilejni koncert bo priložnost za praznovanje bogate pevske tradicije in skupnega kulturnega ustvarjanja na Koroškem.
Po koncertu bodo obiskovalke in obiskovalci vabljeni na pogostitev.
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