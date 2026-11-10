Jubilejni koncert: 50 let MoPZ Valentin Polanšek »Naj vse nas pesem dviga«

JUBILEJNI KONCERT

Naj vse nas pesem dviga – 50 let MoPZ Valentin Polanšek

Kdaj: sobota, 14. november 2026, ob 19.30

Kje: Gostilna Kovač, Obirsko

Moški pevski zbor SPD Valentin Polanšek praznuje 50 let delovanja in ob tej priložnosti vabi na jubilejni koncert z naslovom Naj vse nas pesem dviga.

Pet desetletij zborovskega petja, prijateljstva in predanosti slovenski pesmi bodo pevci obeležili s slavnostnim glasbenim večerom, na katerem se jim bodo pridružili tudi gostje.

Nastopajo:

Moški pevski zbor SPD Valentin Polanšek

Kvintet bratov Smrtnik

Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka

Jubilejni koncert bo priložnost za praznovanje bogate pevske tradicije in skupnega kulturnega ustvarjanja na Koroškem.

Po koncertu bodo obiskovalke in obiskovalci vabljeni na pogostitev.