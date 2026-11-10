Jubilejni koncert: 45 let Okteta Suha

Kdaj: sobota, 21. november 2026, ob 19.00

Kraj: Kulturni dom Pliberk

Oktet Suha praznuje 45 let izjemno uspešnega glasbenega delovanja. Pevski sestav iz Podjune je v več kot štirih desetletjih nastopil na več kot 1500 koncertih, gostoval na štirih celinah ter izdal številne zvočne posnetke. O njegovi bogati glasbeni poti pričajo tudi številna priznanja ter radijski in televizijski nastopi.

Pod geslom »Vsaka pot se začne s prvim korakom« bo Oktet Suha občinstvo popeljal na glasbeno potovanje skozi štiri desetletja in pol skupnega ustvarjanja. Pesmi, osebni spomini, arhivski posnetki in multimedijske predstavitve bodo obudili zgodbe o nepozabnih srečanjih, prijateljstvih in ljubezni do petja, ki pevce povezuje že vrsto desetletij.

Jubilejni večer pa ne bo le pogled v bogato preteklost, temveč tudi v prihodnost, saj se glasbena pot Okteta Suha po 45 letih še zdaleč ni končala.

Vstopnice:

Predprodaja: 20 €

Večerna blagajna: 25 €

Dijaki od 14. leta dalje in študentje: 10 €

Otroci: prost vstop

Predprodaja vstopnic: Kulturni dom Pliberk

Rezervacije: [email protected] ali neposredno pri pevcih Okteta Suha.

Več informacij: www.oktet-suha.at