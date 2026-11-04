sobota
Jesenski koncert & Originalni koroški večer
19:00
Gornja vas/Oberdorf
gostilna Hafner
Jesenski koncert & Originalni koroški večer
KRAJ: Gornja vas pri Žvabeku, gostilna Hafner
KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 19. uri
Vabljeni na Jesenski & Originalni koroški večer, ki bo v gostilni Hafner v Gornji vasi pri Žvabeku združil domačo glasbo, petje in koroško kulturno ustvarjalnost.
Za pester glasbeni program bodo poskrbeli Mlada Podjuna, kantavtor Pepej Krop, Oktet Suha, skupina Sanje in pevsko-instrumentalna skupina.
Poseben del večera bo predstavitev knjige »Žvandrej & Pepej«.
Večer domačih melodij, koroške besede in prijetnega druženja.
Kako pridem tja?