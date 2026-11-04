sobota

7. 11. 2026

Jesenski koncert & Originalni koroški večer

19:00

Gornja vas/Oberdorf

gostilna Hafner

Jesenski koncert & Originalni koroški večer
Jesenski koncert & Originalni koroški večer

Jesenski koncert & Originalni koroški večer

KRAJ: Gornja vas pri Žvabeku, gostilna Hafner
KDAJ: sobota, 7. novembra 2026, ob 19. uri

Vabljeni na Jesenski & Originalni koroški večer, ki bo v gostilni Hafner v Gornji vasi pri Žvabeku združil domačo glasbo, petje in koroško kulturno ustvarjalnost.

Za pester glasbeni program bodo poskrbeli Mlada Podjuna, kantavtor Pepej Krop, Oktet Suha, skupina Sanje in pevsko-instrumentalna skupina.

Poseben del večera bo predstavitev knjige »Žvandrej & Pepej«.

Večer domačih melodij, koroške besede in prijetnega druženja.

Prireditelj

KPD Drava

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