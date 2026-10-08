Jesenski koncert

Petek, 23. oktober 2026, ob 19.30

Ljudska šola v Šmihelu pri Pliberku

V petek, 23. oktobra 2026, bo ob 19.30 v ljudski šoli v Šmihelu pri Pliberku potekal tradicionalni jesenski koncert.

Na prireditev vabita Tržna občina Bistrica pri Pliberku in Moški pevski zbor Kralj Matjaž.

Nastopajo: