petek
Jesenski koncert
19:30
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Ljudska šola Šmihel
Jesenski koncert
Petek, 23. oktober 2026, ob 19.30
Ljudska šola v Šmihelu pri Pliberku
V petek, 23. oktobra 2026, bo ob 19.30 v ljudski šoli v Šmihelu pri Pliberku potekal tradicionalni jesenski koncert.
Na prireditev vabita Tržna občina Bistrica pri Pliberku in Moški pevski zbor Kralj Matjaž.
Nastopajo:
- Moška vokalna skupina Lipa Litija
- Šentjanški tamburaši
- Moški pevski zbor Kralj Matjaž
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