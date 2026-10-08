petek

23. 10. 2026

Jesenski koncert

19:30

Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg

Ljudska šola Šmihel

Jesenski koncert
Jesenski koncert

Jesenski koncert

Petek, 23. oktober 2026, ob 19.30
Ljudska šola v Šmihelu pri Pliberku

V petek, 23. oktobra 2026, bo ob 19.30 v ljudski šoli v Šmihelu pri Pliberku potekal tradicionalni jesenski koncert.

Na prireditev vabita Tržna občina Bistrica pri Pliberku in Moški pevski zbor Kralj Matjaž.

Nastopajo:

  • Moška vokalna skupina Lipa Litija
  • Šentjanški tamburaši
  • Moški pevski zbor Kralj Matjaž
Prireditelj

MoPZ Kralj Matjaž

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