Jazz koncert: The Talltones Extended

The Talltones Extended, 20.30

KRAJ: Step

Primus Sitter – kitara

Richard Klammer – trobenta, tolkala, vokal

Stefan Gfrerrer – kontrabas, vokal, tolkala

Emil Krištof – bobni

Michael Erian – saksofon, flavta

Karen Asatrian – klaviature

Skupina The Talltones je bila ustanovljena leta 2006. Njihova glasba se giblje med popom, rockom in jazzom, pri čemer z veseljem vključujejo tudi elemente ljudske glasbe. Standardi, ki to še niso, postanejo prav to – s posebnimi, samosvojimi aranžmaji jih predstavijo poslušalcem. Glasbeniki se ne zavezujejo nobenemu žanru ali slogu in nepredvidljivo, a z veseljem plujejo čez vseh sedem glasbenih morij sveta, vedno v iskanju novih zakladov.

S priredbami je pogosto križ – hitro lahko spodletijo. Kako pa se jih da narediti izvirno in vznemirljivo, The Talltones uspešno dokazujejo že 20 let.

Vstopnina: 25 € / 20 € / 15 € / na dan dogodka / za člane / za mlade in študente

Datum: 21. 06. 2025

Začetek: ob 20.30