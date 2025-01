Jazz in Swing koncert: »Voxon Music Academy«

Žan Hauptman: piano

Jaka Krušič: bas

Pavel Čebašek: drums

Voxon Music Academy vabi na nepozaben večer z jazzom in swingom v Kulturni dom v Pliberku. Kovačnica talentov Voxon, znana po podpori nadebudnim pevskim talentom, bo ta večer pod taktirko vokalne trenerke Mateje Zwitter predstavila svoje izjemne učenke in učence, ki bodo s svojimi impresivnimi interpretacijami in pristnim swingovskim vzdušjem popestrili večer. Profesionalni bend, ki bo v živo spremljal pevske talente, bo s svojim virtuoznim igranjem in navdušujočimi ritmi poskrbel, da bo ta večer poseben užitek ob poslušanju.