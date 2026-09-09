sobota
Izlet in delavnica: »Gobarjenje & razstava gob«
10:00
Bad Radkersburg
Pavlova hiša
Gobarjenje & razstava gob
Izlet, delavnica
10.00 (pohod) 13.00 (razstava)
Bernd Wieser, biolog in poslovodja društva L. E. I. V., se bo z nami in s strokovnjaki gobarskega društva Lisička iz Maribora podal na »lov na gobe« in nam prikazal ter razložil gobe, ki rastejo v regiji.
Od 13.00 ure dalje bodo na ogled številne vrste gob, strokovnjaki pa bodo do 15.00 ure na voljo za vaša vprašanja.
Prijave na pohod so možne do 18. 9. 2026: [email protected], Tel.: 0043 (0)699-11591014
Odhod ob 10.00 uri iz Pavlove hiše z lastnim avtomobilom oz. s skupnim prevozom. V primeru dežja pohod odpade.
Stroški pohoda s pogostitvijo: 15 €
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