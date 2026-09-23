Informacijski večer »Ženske stavkajo«

Ženske stavkajo

Pobuda FRAUEN*Streiken združuje civilnodružbene pobude za bolj enakopravno prihodnost. Široko povezano akcijsko zavezništvo pripravlja za 3. maj 2027 skupno stavkovno akcijo, s katero želi opozoriti na pomen plačanega in neplačanega dela žensk ter na neenakosti v družbi.

V ospredju so kritika patriarhalnih struktur, delovnih pogojev in neenakomerne porazdelitve skrbstvenega dela.