Kraj dogodka: Brauhaus Breznik, 10.-Oktober-Platz 9, 9150 Pliberk

Začetek: četrtek, 28. maj 2026 ob 20.00

Vstopnina: 25 €

GUNKL & BREINSCHMID – »Doppelbass«

Združila sta se dva umetnika, ki ju povezuje skupna lastnost: jezik in glasbo jemljeta dobesedno – obljubljeno in uglasbeno. Gunkl je kabaretist, Georg Breinschmid pa skladatelj. Oba sta izjemna umetnika na svojem področju in oba obvladujeta bas – eden dobro, drugi še bolje. Čas je torej za skupni program, za »dvojni bas«.

V njem oba izražata svojo naklonjenost do duhovitih besednih iger in zabavnih jezikovnih fines – ne le besednih, temveč tudi glasbenih. Tako v jeziku kot v glasbi najdemo aliteracije, anagrame, ritem in groove, kontrapunkte in retrogradne oblike, palindrome ter premetanke.

