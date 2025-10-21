Gledališki performans z živo glasbo: Wo seid ihr? Kje ste?

Theaterperformance mit Live-Musik / gledališki performans z živo glasbo

Dauer / trajanje: 45 – 50 min

Sprache / jezik: DE/SLO / NEM/SLO

Produktion / produkcija: Verein Denk(a)mol Spunijse, 2025

Texte / besedila: Silvia Jelinek, Maja Haderlap

Regie / režija: Lara Maria Vouk, Jana Thomaschütz

Schauspiel / igra: Lara Maria Vouk, Jana Thomaschütz

Musik / glasba: Jana Thomaschütz, Bargainatt, So Percussion, Volkslieder

Unterstützung / podpora: KD Barba

Pri tej prireditvi naj se prikaže jezikovni razvoj na južnem Koroškem. Različne usode posameznih ljudi privedejo do spoznavanja »drugih« in pomagajo pri odstranejevanju zadržkov. Besedilo temelji na izjavah rožank in rožanov.