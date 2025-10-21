Novice logo
četrtek

4. 12. 2025

Gledališki performans z živo glasbo: Wo seid ihr? Kje ste?

20:00

Pliberk/Bleiburg

Brauhaus Breznik

Gledališki performans z živo glasbo

Wo seid ihr? Kje ste?

Standpunkte und Auswege / Stališča in rešitve

Kje: Brauhaus Breznik, 10. Oktober Platz 9, 9150 Bleiburg
Kdaj: četrtek, 4. decembra 2025 ob 20.00
Vstopnina: € 20,-

Theaterperformance mit Live-Musik / gledališki performans z živo glasbo
Dauer / trajanje: 45 – 50 min
Sprache / jezik: DE/SLO / NEM/SLO
Produktion / produkcija: Verein Denk(a)mol Spunijse, 2025
Texte / besedila: Silvia Jelinek, Maja Haderlap
Regie / režija: Lara Maria Vouk, Jana Thomaschütz
Schauspiel / igra: Lara Maria Vouk, Jana Thomaschütz
Musik / glasba: Jana Thomaschütz, Bargainatt, So Percussion, Volkslieder
Unterstützung / podpora: KD Barba

Pri tej prireditvi naj se prikaže jezikovni razvoj na južnem Koroškem. Različne usode posameznih ljudi privedejo do spoznavanja »drugih« in pomagajo pri odstranejevanju zadržkov. Besedilo temelji na izjavah rožank in rožanov. 

