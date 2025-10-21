Gledališki performans z živo glasbo: Wo seid ihr? Kje ste?

četrtek
20:00
Pliberk/Bleiburg
Brauhaus Breznik
Gledališki performans z živo glasbo
Standpunkte und Auswege / Stališča in rešitve
Kje: Brauhaus Breznik, 10. Oktober Platz 9, 9150 Bleiburg
Kdaj: četrtek, 4. decembra 2025 ob 20.00
Vstopnina: € 20,-
Theaterperformance mit Live-Musik / gledališki performans z živo glasbo
Dauer / trajanje: 45 – 50 min
Sprache / jezik: DE/SLO / NEM/SLO
Produktion / produkcija: Verein Denk(a)mol Spunijse, 2025
Texte / besedila: Silvia Jelinek, Maja Haderlap
Regie / režija: Lara Maria Vouk, Jana Thomaschütz
Schauspiel / igra: Lara Maria Vouk, Jana Thomaschütz
Musik / glasba: Jana Thomaschütz, Bargainatt, So Percussion, Volkslieder
Unterstützung / podpora: KD Barba
Pri tej prireditvi naj se prikaže jezikovni razvoj na južnem Koroškem. Različne usode posameznih ljudi privedejo do spoznavanja »drugih« in pomagajo pri odstranejevanju zadržkov. Besedilo temelji na izjavah rožank in rožanov.
PDF Letak prireditve
Kako pridem tja?