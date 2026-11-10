petek
Gledališka premiera: Poslednja želja Rozalije M.
19:00
Bilčovs/Ludmannsdorf
Društvena soba BILKA
Gledališka premiera: Poslednja želja Rozalije M.
MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA BILKA | BILČOVS
Kdaj: petek, 20. november 2026, ob 19.00
Kje: Društvena soba SPD Bilka, Bilčovs
Mladinska gledališka skupina Bilka vabi na premiero gledališke predstave Poslednja želja Rozalije M., ki bo v petek, 20. novembra, v društveni sobi SPD Bilka v Bilčovsu.
Mladi gledališki ustvarjalci bodo občinstvu predstavili svojo novo uprizoritev in ga povabili na večer gledališkega ustvarjanja.
Predstava je primerna za otroke od 10. leta dalje.
Ponovitev: nedelja, 22. november 2026, ob 18. uri, v društveni sobi SPD Bilka.
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