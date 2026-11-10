Gledališka premiera: Poslednja želja Rozalije M.

MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA BILKA | BILČOVS

Kdaj: petek, 20. november 2026, ob 19.00

Kje: Društvena soba SPD Bilka, Bilčovs

Mladinska gledališka skupina Bilka vabi na premiero gledališke predstave Poslednja želja Rozalije M., ki bo v petek, 20. novembra, v društveni sobi SPD Bilka v Bilčovsu.

Mladi gledališki ustvarjalci bodo občinstvu predstavili svojo novo uprizoritev in ga povabili na večer gledališkega ustvarjanja.

Predstava je primerna za otroke od 10. leta dalje.

Ponovitev: nedelja, 22. november 2026, ob 18. uri, v društveni sobi SPD Bilka.