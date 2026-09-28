Gledališka premiera: »Listki, glave in še kaj«

Listki, glave in še kaj

Sobota, 3. oktober 2026, ob 19.30

Farna dvorana Šmihel

Otroška gledališka skupina KPD Šmihel vabi na premiero predstave »Listki, glave in še kaj«.

Podstrešja so za otroško raziskovanje vedno nekaj posebnega. Med starimi stvarmi in oblekami se skriva marsikaj zanimivega – pa tudi skrivnostni listki z nenavadnimi sporočili. Kaj pomenijo? Kje se skriva zaklad? In kaj vse bi lahko naredili s starim kovancem, ki ga otroci najdejo?

Otroška domišljija hitro dobi krila: v Šmihelu bi lahko zrasli filmski studio, zabaviščni park, letališče in še marsikaj drugega. Predstava obljublja zabavno in domiselno gledališko dogodivščino za mlade in starejše obiskovalce.

Ponovitev: nedelja, 4. oktober 2026, ob 19.30