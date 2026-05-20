Gledališka premiera: Lei lossn oder Letzte Generation der Kärntner Seele?

Was bleibt, wenn die Erinnerungslücken der Geschichte auf die Fragen der Gegenwart treffen?

Zwischen Buschenschank-Idylle und den Schatten von 1938 seziert das Kollektiv Urangst mit Vergnügen die Kärntner Seele. Im Garten der Villa For Forest entsteht ein bild- und sprachgewaltiges Theaterereignis über die Kunst des Verdrängens, des Verhüllens und des Sich-selbst-Belügens – und über die radikale Suche nach einer besseren Zukunft.

Eine allegorische Seelenschau jenseits von Selbstmitleid und Verantwortungslosigkeit. Ausgangspunkt ist der 5. April 1938, als Kärntner:innen vor dem Balkon des Hotels Sandwirth in Klagenfurt Adolf Hitler zujubelten und die Kärntner Seele verschleuderten. Im Stück wird diese historische Szene zum Ursprungsmythos: Ein mythisches Karawanken- Pantheon straft das Land mit sieben Plagen und stellt ein Ultimatum. Wird den Weissagungen nicht Folge geleistet, bleibt nur noch Zeit bis 2027 – danach droht die Auslöschung des schönen Kärntens durch den Meteorit Karantor.

Während die „Haiden“ im Alltag dominieren und die drohende Gefahr routiniert weglächeln, bringt ein spektakulärer Leak im Darknet die Wahrheit ans Licht. Mit überdimensionalen Requisiten, einer Götterbotin (MAGDA KROPUINIG), einem Chor (ALEKSANDER TOLMAIER, LUDWIG MICHAEL), dem Chronisten und Seher Koryphaios (DIETMAR PICKL), der zwar abwesenden, aber doch allgegenwärtigen Frau Hitler (JULIA JOSEFINE URAK) und einem Magier der Töne (MARTIN SADOUNIK) entfaltet sich eine allegorisch verdichtete Inszenierung über Schuldabwehr, Selbsttäuschung und Verantwortung. Ernst im Thema, respektlos im Zugriff und ausdrücklich nicht ohne Hoffnung: eine Einladung, Verantwortung zu übernehmen, ohne die Freude am Spiel zu verlieren.

Foto: (c) Niko Hafner