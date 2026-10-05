nedelja

25. 10. 2026

Gledališka predstava: Težave z borovnicami

15:00

Vogrče/Rinkenberg

Farovž Vogrče

Gledališka predstava: Težave z borovnicami
Gledališka predstava: Težave z borovnicami

Težave z borovnicami

 

Ponovitev: 25.10. 2026, Farovž v Vogrčah, 15:00

 

VSEBINA: V zelenem gozdu živijo prikupni borovničevi škratje. Mali škrat Borovniček pa trmasto zapira usta in noče jesti, kar močno žalosti njegovo mamico Borovničar. Na pomoč priskočijo gozdni prijatelji, kot so ježek, žabica, veverica in miška. Kljub vsem zabavnim zvijačam pa nihče ne premaga njegove trmoglavosti. Na koncu očka z domiselnim trikom poskrbi, da Borovniček z veseljem izprazni svojo skledico.

 

Igrajo: škratek Borovniček – Gabriel Zidej, mama Borovničar – Kaja Kerbitz, očka Borovničar – Alessandro Tratinek, jež – Simon Visotschnig, žabica – Laura Sakač Poprask, veverica – Victoria Tratinek, miška – Lilly Sakač Poprask

Prireditelj

KKD Vogrče in okolica

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