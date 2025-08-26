Novice logo
četrtek

28. 8. 2025

Gledališka predstava: Philipp Hauser »tiefe gewässer«

19:30

Hüttenberg/Hüttenberg

Heft Hüttenberg

Gledališka predstava: Philipp Hauser »tiefe gewässer«

V pokrajini, kjer je nekoč nekaj bilo, zdaj sameva hiša. Tri osebe – morda pa je bila na koncu le ena sama, razdeljena v več glasov – tukaj iščejo, gnane z odporom do sedanjega sveta, tisto, kar že dolgo iščejo. Vedno globlje se potapljajo v lastno dušo, tako globoko, kot se nekateri vzpenjajo na gore – le v obratni smeri.

Ali nam lahko uspe skupaj izsesati dih tem pošastim, ki prežijo v temi? Ali moramo najprej propasti, da peči, ki so nas nekoč spravljale v grozo, ne bi znova zagorele? Ali si upamo tvegati še ta en sam poskus?

S predstavo »tiefe gewässer« Philipp Hauser, dobitnik Koroške nagrade za liriko 2023, praznuje svoj gledališki prvenec. Ars ex Machina bo delo rojaka iz Celovca krstno uprizorila v Heftu pri Hüttenbergu – v opuščeni plavž, ki jo je Günther Domenig v okviru deželne razstave v 90. letih preoblikoval v izjemno stvaritev sodobne arhitekture.

Igrajo: Lara Bumbacher, Julia Hammerl, Clemens Janout

Glasba v živo: Lan Sticker

Rezervacije: [email protected] ali 04263-8108 20

Kako pridem tja?

