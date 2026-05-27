Gledališka predstava: Lei lossn oder Letzte Generation der Kärntner Seele?

Lei Lossn oder Letzte Generation der Kärntner Seele?

KRAJ: Villa for Forest

Ponovitve: 30. in 31. maj, 5. in 6. junij

Besedilo, režija, scenografija: skupinska produkcija kolektiva Urangst mit Vergnügen (KLAUS SCHÖNBERGER, MICHAEL WATZENIG, JOHANNA STEINDL, SARAH MATTITSCH in ansambel)

Med idilo vinske kleti in sencami leta 1938 kolektiv Urangst z ostrino in humorjem secira koroško dušo. Na vrtu Ville For Forest nastaja vizualno in jezikovno silovit gledališki dogodek o umetnosti potlačevanja, prikrivanja in samoprevare – ter o radikalnem iskanju boljše prihodnosti.

Gre za alegoričen vpogled v dušo onkraj samopomilovanja in neodgovornosti. Izhodišče predstave je 5. april 1938, ko so Korošci pred balkonom hotela Sandwirth v Celovcu navdušeno pozdravljali Adolfa Hitlerja in pri tem »razprodali« koroško dušo. Ta zgodovinski prizor v predstavi postane izvorni mit: mitski panteon Karavank deželo kaznuje s sedmimi nadlogami in postavi ultimat. Če prerokbe bogov tudi tokrat ostanejo preslišane, ostane čas le še do leta 2027 – nato grozi uničenje z meteorjem Karantor.

Medtem ko »Haidni« v vsakdanjem življenju še naprej lahkotno odmikajo nevarnost z nasmeškom, spektakularno razkritje na darknetu naposled razgali resnico. Z velikanskimi rekviziti, glasnico bogov (MAGDA KROPUINIG), zborom (ALEKSANDER TOLMAIER, LUDWIG MICHAEL), kronistom in prerokom Koryphaiosom (DIETMAR PICKL), vseprisotno, čeprav odsotno gospo Hitler (JULIA JOSEFINE URAK) ter čarovnikom zvoka (MARTIN SADOUNIK) se razvije alegorično zgoščena uprizoritev o zanikanju krivde, samoprevari in odgovornosti.

Resna v temi, brez spoštljive distance v pristopu in vendar ne brez upanja: predstava je povabilo k prevzemanju odgovornosti, ne da bi pri tem izgubili veselje do igre.