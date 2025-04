Gledališka predstava »Kje ste? Stališča in rešitve.«

29. aprila 2025, 18:30

Wo seid ihr? Kje ste? Standpunkte und Auswege. Stališča in rešitve

Kulturhaus/Kulturni dom, St. Jakob/Šentjakob

Gledliška produkija

Igrata: Lara Maria Vouk in Jana Thomaschütz

Pri tej prireditvi naj se prikaže jezikovni razvoj na južnem koroškem. Različne usode posameznih ljudi privedejo do spoznavanja »drugih« in pomagajo pri odstranejevanju zadržkov. Besedilo temelji na izjavah rožank in rožanov.

Za vključujočo kulturo spominjanja na južnem Koroškem!

Iniciativa AK Freiheit/Svoboda Ferlach/Borovlje društvo Denk(a)mål-Spunij se in društvo Erinnern Rosegg/Rožek se spominja organizirajo vrsto prireditev o diferenciranem obravnavanju zgodovine v Rožu. Cilj je kritična opredelitev obstoječih spomenikov in njihovih sporočil.