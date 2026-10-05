Gledališka predstava: Jaz + šolska torba – zvezek = ?

Premiera: Jaz + šolska torba – zvezek = ?

18.10. 2026, k&k center Šentjanž, 17:00

Igra: otroška gledališka skupina Teater Šentjanž – Ula Marko, Tea Deljanin-Hudelist, Emilia Benetik, Rosa Srienz, Kaja Kelih, Nadja Roblek, Marta Dimitrova-Wutti, Malija Janesch, Nora Keuschnig

Besedilo in režija: Nika Brgant

VSEBINA: Učenke razigrano pritečejo v razred in se veselijo pouka. Le ena od njih je v paniki – doma je pozabila zvezek in zato nima domače naloge.

Sošolke ji priskočijo na pomoč. Zvezek iščejo pri vseh šolskih predmetih: pri matematiki ga iščejo skozi matematično enačbo, pri glasbi skozi ritem, pri slovenščini napišejo spis, pri naravoslovju postavijo znanstveno vprašanje, pri likovni ga narišejo in tako naprej gredo čez vse predmete.

Na koncu ugotovijo, da je učenka zvezek pravzaprav pozabila doma.

A nič zato, z iskanjem so preživele zabaven, igriv in malo drugačen šolski dan.