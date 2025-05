Gledališka predstava: Herr Kafka und die verlorene Puppe

Gostujoča predstava gledališča KuKuKK – po slikanici Larisse Theule in resnični zgodbi

Gledališka predstava z glasbo za otroke od 4. leta dalje

Irma je žalostna. Izgubila je svojo najljubšo punčko Supsi. Po naključju v parku sreča pisatelja Franza Kafko in njegovo ženo Doro Diamant. Oba želita Irmi pomagati in dobita čudovito idejo: Kafka začne pripovedovati, da ima posebno nalogo – Irmi mora dostavljati pisma od Supsi, ki je trenutno na potovanju po svetu. In tako ji gospod Kafka vsak dan prinese novo pismo od Supsi. Supsi Irmi pripoveduje o svojih pustolovščinah v daljnih deželah: o piramidah v Egiptu, večnem ledu na Antarktiki in o čajanki s Petrom Zajcem. Irmi pade kamen od srca. Če je Supsi dobro, je dobro tudi njej.

Navdihnjena po resnični zgodbi ta ganljiva pripoved govori o tolažilni moči domišljije in razkriva sočutno plat svetovno znanega pisatelja Franza Kafke.

Igrajo: Sabine Kristof-Kranzelbinder, Paolina Neugebauer, Michael Kristof-Kranzelbinder

Režija: Ela Schmid

Glasba: Mathias Krispin Bucher

Premiera 16. maja poteka v sklopu DRACHENJAGD – vstopnice so na voljo izključno na dan dogodka pri informacijski točki Lov na zmaje na Starem trgu.

Dodatni termini: 17. / 18. / 23. / 24. / 25. maj, vsakič ob 16. uri