Gledališka predstava »FAUST«

FAUST

po Johannu Wolfgangu von Goetheju

Termini predstav

29. junij ob 20.30

1., 2., 3., 4., 6., 8. julij ob 20.30

Kraj uprizoritve: Burghof Celovec

Režija: Ute Liepold

Priredba besedila: Ute Liepold in ansambel

Igrajo: Birgit Fuchs, Magda Kropiunig, Michael Kuglitsch, Estha Sackl, Tibor Taylor

Kostumi / Scena: Marlies Liekfeld-Rapetti

Looper-koncept: Birgit Fuchs

Video / Zvok: Philip Kandler

Asistenca: Stephanie Sihler

Kaj pa če bi bila FAUST ženska? Uspešna in pametna ženska, ki je v poklicnem življenju dosegla vse in si zdaj zastavlja vprašanje o smislu: Kako naj živim? Kako naj ljubim? Zgodovinska tragedija postane tako okvir za preverjanje in performativno dekonstrukcijo ženskih življenjskih poti v patriarhalnih družbenih razmerah. Kaj pomeni, če ženska obupa nad življenjem in sklene pakt s hudičem? Kaj pomeni, če je Gretchen moški, Faust pa ga utesnjuje s svojimi posesivnimi zahtevami?

Ob teh aktualnih vprašanjih bo občinstvo soočeno s sodobnim pogledom na tradicionalno zgodbo.