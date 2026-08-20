Gledališka predstava: Bridges-Hidak-Mostovi

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VEČJEZIČNA IMPROVIZACIJSKA PREDSTAVA MEHRSPRACHIGE IMPRO-SHOW

razumljivo brez poznavanj jezikov

keine Sprachkenntnisse erforderlich

Prihaja eksplozija ustvarjalnosti brez meja! Pripravite se na edinstveno gledališko izkušnjo z Bridges, mednarodno improvizacijsko predstavo, ki vas bo popeljala na očarljivo potovanje skozi različne oblike jezika.

Šest umetnikov iz različnih kultur se združi na odru in s seboj prinese bogastvo svojih jezikov – slovenščine, italijanščine, angleščine, francoščine in madžarš?ine. Uporabiti pa želijo tudi alternativne jezike, kot so latovščina, glasba, luč in izrazna moč telesa.

Vse to se zlije v igrivo komedijo zmešnjav, truda po stiku in končnega razumevanja drug drugega brez skupnega jezika.

Čar improvizacije naredi vsako izvedbo predstave Bridges neponovljiv dogodek. Obljubljamo spontano prepletanje zgodb, prizorov in odnosov, ki nastaja iz predlogov gledalcev. Pridružite se nam pri praznovanju spontane lepote človeške povezanosti – univerzalnega jezika, ki govori neposredno duši.

Predstava Bridges (v prevodu Mostovi) je nastala v okviru istoimenskega projekta štirih gledališč, ki so želela združiti svoje improvizacijske veščine brez pretirane uporabe angleščine (sicer najbolj pogostega jezika v mednarodnih sodelovanjih).

V dobrih dveh letih so umetniki raziskovali skupne točke njihovih jezikov, pa tudi načine komunikacije brez uporabe govorjenih besed. Pridite preverit, kaj so ustvarili.

Trajanje: 75 minut

Predstava je primerna za gledalce od 12. leta dalje.

Prispevek: Prostovoljni prispevek

Produkcija: KD IGLU in Katoliški dom prosvete SODALITAS

Koprodukcija: EUX Impro, Teatro a Molla in Grund Szinhaz

Projekt Bridges sofinancira Evropska unija.