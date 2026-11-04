Gledališka predstava: Aplikacija za aplikacijo

Aplikacija za aplikacijo

KRAJ: Radiše, Kulturni dom

KDAJ: nedelja, 8. novembra 2026, ob 18. uri

Mladinska gledališka skupina Teater Šentjanž vabi na premiero predstave »Aplikacija za aplikacijo«, ki je nastala po besedilu in v režiji Nike Brgant.

VSEBINA: Tudi letos smo se lotili avtorske predstave. Starejša gledališka skupina iz Šentjanža si je tokrat zaželela nekaj bolj »na izi« – čim več časa na telefonih. Tako se znajdejo v šolski učilnici tik pred testom iz informatike.

Med testom pridno plonkajo s telefonov, dokler jih učiteljica ne zaloti. Za kazen morajo ostati še eno uro in se učiti informatiko.

Kazenska ura se hitro spremeni v tekmovanje. Kdo je boljši? Nastaneta dve skupini, ki svoje znanje uporabita za izdelavo aplikacij. Ena ustvari Easy Vezalke, aplikacijo, ki šteje, kolikokrat na dan si zavežeš čevlje. Druga pa Mira Chat, aplikacijo, ki zna … pravzaprav vse.

Kdo bo zmagal? Kdo je pametnejši, hitrejši, bolj premeten in seveda tudi lepši?

Odgovore boste dobili v predstavi!

Igrajo: Julijana Dimitrova-Wutti, Kalina Dimitrova-Wutti, Neva Kert, Ilja Kert, Neva Kušej, Helena Obid, Mira Ogris