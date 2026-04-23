Glasbeno-plesna predstava: Ljubezni Mahlerja

Ljubezni Mahlerja

iKult Celovec/Klagenfurt, Südbahngürtel 24

Termini / Termine: 21.05. & 22.05.2026 – 20:00

GLASBA / MUSIK: Gustav Mahler

PLES / TANZ: Rada Kovačević

KLARINET / KLARINETTE: Thomas Unterrainer

AKORDEON / AKKORDEON: Roman Pechmann

REŽIJA / REGIE: Alenka Hain SCENA & KOSTUMI / BÜHNE & KOSTÜME: Jasna Vastl LUČ & TON / LICHTDESIGN & TON: Konrad Überbacher

PRODUCENT / PRODUZENT: Teater Rampa & SPZ

O predstavi

Mahler. Glasba. Ples. Ženska. Ljubezen. Globoka čustvenost, napetosti in hrepenenja Mahlerjeve glasbe se na odru prepletajo z zgodbo ženske na poti samouresničevanja. Čeprav se sprva zdi, da glasba s svojo dinamiko in globino ponuja pravi prostor za reinterpretacijo le v tišini, si plesalka poišče nove poti in lastne globine, tako da glasba in ples vzpostavita intenziven dialog odzivanja in preoblikovanja. To dandanes lahko deluje tudi kontroverzno, saj Gustav Mahler ni slovel po kompromisih – niti v odnosu do žensk niti do svoje glasbe. Prav ta paradoks odpira prostor za novo interpretacijo, v kateri glasbeniki in plesalka presegajo Mahlerjev čas in hkrati ohranjajo brezčasno veličino njegove glasbe.