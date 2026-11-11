Glasbeni in družaben večer

Petje v čast sveti Ceciliji

Kdaj: sreda, 18. november 2026, ob 18.00

Kje: Centris, Šentjanž v Rožu

V Šentjanžu bo potekal glasbeni večer »Petje v čast sveti Ceciliji«.

Na srečanju bodo sodelovali cerkveni pevski zbori iz Sveč, Bilčovsa in Loč, ki bodo s svojim petjem počastili sveto Cecilijo ter povezali ljubitelje zborovske in cerkvene glasbe.