sreda

18. 11. 2026

Glasbeni in družaben večer: Petje v čast sveti Ceciliji

18:00

Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental

Centris

Glasbeni in družaben večer: Petje v čast sveti Ceciliji
Glasbeni in družaben večer: Petje v čast sveti Ceciliji

Glasbeni in družaben večer

Petje v čast sveti Ceciliji

 

Kdaj: sreda, 18. november 2026, ob 18.00
Kje: Centris, Šentjanž v Rožu

V Šentjanžu bo potekal glasbeni večer »Petje v čast sveti Ceciliji«.

Na srečanju bodo sodelovali cerkveni pevski zbori iz Sveč, Bilčovsa in Loč, ki bodo s svojim petjem počastili sveto Cecilijo ter povezali ljubitelje zborovske in cerkvene glasbe.

Prireditelj

Centris

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