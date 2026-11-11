sreda
Glasbeni in družaben večer: Petje v čast sveti Ceciliji
18:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
Centris
Glasbeni in družaben večer
Petje v čast sveti Ceciliji
Kdaj: sreda, 18. november 2026, ob 18.00
Kje: Centris, Šentjanž v Rožu
V Šentjanžu bo potekal glasbeni večer »Petje v čast sveti Ceciliji«.
Na srečanju bodo sodelovali cerkveni pevski zbori iz Sveč, Bilčovsa in Loč, ki bodo s svojim petjem počastili sveto Cecilijo ter povezali ljubitelje zborovske in cerkvene glasbe.
Kako pridem tja?