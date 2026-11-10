Gimnazijski ples ZG/ZRG za Slovence

Kdaj: sobota, 14. november 2026, vstop od 19.30

Kje: Casineum, Vrba ob Vrbskem jezeru

Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu vabita na letošnji gimnazijski ples, ki bo potekal pod skrivnostnim geslom »A Night of Mystery – Maske padejo, spomini ostanejo«.

V elegantnem ambientu Casineuma v Vrbi ob Vrbskem jezeru se obeta nepozaben večer, poln glasbe, plesa, skrivnostnosti in druženja.

Za odlično glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Poskočni, FUSION in Christina Tiste, ki bodo obiskovalke in obiskovalce spremljali skozi plesni večer.

Vstopnice:

Predprodaja: 25 € / 30 €

Večerna blagajna: 28 € / 33 €

Maska in garderoba sta vključeni v ceno vstopnice.