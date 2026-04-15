Fotografska razstava: Stane Jagodič »Metamorfoze duha«

Otvoritev: 16.4. 2026 18:30

Stane Jagodič se je v slovenskem in širšem srednjeevropskem prostoru uveljavil kot eden najizvirnejših umetnikov, ki je v 1970-ih na novo definiral meje fotografskega medija. Njegov pristop je zaznamovala izjemna eksperimentalnost, predvsem v tehnikah fotomontaže in fotokolaža, kjer je povezoval fotografsko podobo z najdenimi materiali, besedo, grafiko ali rentgenskimi posnetki. Že zgodaj je začel tudi povezovati performans in fotografijo, velja pa tudi za pionirja abstraktne fotografije.

Jagodičeve fotomontaže in fotokolaži niso bili zgolj formalne invencije, temveč nosilke ostre družbene in politične kritike. Njegove podobe združujejo elemente absurda, groteske in ironije, pogosto z vizualnimi citati sodobne tehnologije in industrije, s čimer je komentiral dehumanizacijo vsakdanjega življenja. V tem pogledu se naslanja na dediščino dadaizma in nadrealizma, obenem pa vzpostavlja dialog s sodobnimi neoavantgardnimi tokovi.

Bil je soustanovitelj in neformalni vodja Grupe Junij, ki je povezovala umetnike iz raznolikih kulturnih okolij in držav, delujoče v različnih medijih. Skupina si je prizadevala za svobodno izmenjavo idej ter mednarodni umetniški dialog v času, ko je bila umetniška scena še močno zaznamovana z ideološkimi delitvami hladne vojne. Leta 1988 je Grupa Junij prejela Grand Prix na Mois de la Photo v Parizu, kar je pomenilo pomembno priznanje njihove eksperimentalne naravnanosti na področju fotografije.

Jagodičeva praksa v 1970-ih in 1980-ih je presegala klasično fotografijo, saj je s svojim radikalnim večmedijskim pristopom širil meje medija kot orodje eksperimenta, refleksije, s svojo avtonomijo pa tudi umetniškega upora. Bil je eden prvih umetnikov, ki so uporabljali fotografijo, z Grupo Junij pa tudi eden prvih »umetnikov – kuratorjev«, saj je sam kuriral večino razstav kolektiva. Njegovo ustvarjanje zato predstavlja radikalen prelom s takratnim prevladujočim dokumentarnim pojmovanjem povojne fotografije.

Kurator: Dejan Sluga

Sokuratorka, vodja projekta: Ana Miklavž

Priprava razstave: Kabinet01 d.o.o.

V sodelovanju s Kabinet 01, Künstlerhaus, Galerija Photon, veleposlaništvo RS na Dunaju, Ministrstvo za kulturo RS.