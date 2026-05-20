Fotografska razstava Katje Goljat: Gledala sem, kako trava raste

Galerija Ravne vabi v četrtek, 21. maja, ob 19.00 na odprtje fotografske razstave Katja Goljat Gledala sem, kako trava raste. Razstava odpira vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost v Sloveniji ter osebno zgodbo skorajda pozabljene družinske zeliščarske tradicije. Po predstavitvah v Mestni hiši Ljubljana in Muzeju zgodovine Bohinja razstava prihaja tudi na Koroško. Kustosa razstave sta Jernej Kožar in Irena Plešivčnik.

Katja Goljat na razstavi predstavlja serijo digitalnih in analognih fotografij, preslikave rastlin, projekcij ter participativnih vsebin, ki so nastajali od leta 2022 dalje. Dela so nastala ob raziskovanju zeliščarske in nabiralniške skupnosti ter vključujejo tudi izseke intervjujev, ki obiskovalcem ponujajo intimen vpogled v življenje ljudi, tesno povezanih z naravnim okoljem. Razstava je zasnovana kot multisenzorična izkušnja, ki jo dopolnjujejo vonjave zdravilnih rastlin ter intervencije v javnem prostoru Partizanske ulice na Ravnah.

Razstavo spremlja bogat spremljevalni program. V soboto, 30. maja, bo med 10.00 in 13.00 potekal zeliščarski sprehod z Ireno Plešivčnik (Zelena gmajna) in delavnica zeliščne cianotipije z umetnico Katjo Goljat, na pobudo lokalne skupnosti pa tudi izmenjevalnica zelišč. Posebni dogodki bodo potekali ob Kresni noči in ob zaključku razstave. V okviru projekta je ob dnevu Zemlje v sodelovanju s četrtno skupnostjo Trg in vrtnarijami potekala tudi akcija ozelenitve Partizanske ceste. Del razstave se bo v sodelovanju s četrtno skupnostjo Trg selil na ulico, kjer bodo nad mimoidočimi plapolale podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice.