Filmski večer: »Ein Tag ohne Frauen«

Kdaj: sreda, 25. november 2026, ob 18.00

Kje: k & k center, Šentjanž v Rožu 33

Kaj se zgodi, ko ženske skupaj prenehajo delati? Dokumentarni film »Ein Tag ohne Frauen« pripoveduje o pogumu, solidarnosti in boju za enakopravnost. Ganljiva zgodba osvetljuje moč skupnosti in pomen dela, ki ga ženske opravljajo v družbi.

Program večera:

Uvod

Projekcija filma Ein Tag ohne Frauen (v izvirnem jeziku z nemškimi podnapisi)

Razprava in World Café

Filmski večer poteka v okviru iniciative ŽENSKE*STAVKAJO / FRAUEN*STREIKEN, ki se zavzema za enakopravnost, socialno pravičnost ter priznavanje plačanega in neplačanega dela. Iniciativa poziva k vsesplošni stavki in akcijam po vsej Avstriji 3. maja 2027.

Rezervacije in informacije: [email protected] ali 0664 262 00 42.

Več informacij o iniciativi: www.frauenstreiken.at