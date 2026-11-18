sreda
Filmski večer: »Ein Tag ohne Frauen«
18:00
Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental
k&k center
Filmski večer: »Ein Tag ohne Frauen«
Kdaj: sreda, 25. november 2026, ob 18.00
Kje: k & k center, Šentjanž v Rožu 33
Kaj se zgodi, ko ženske skupaj prenehajo delati? Dokumentarni film »Ein Tag ohne Frauen« pripoveduje o pogumu, solidarnosti in boju za enakopravnost. Ganljiva zgodba osvetljuje moč skupnosti in pomen dela, ki ga ženske opravljajo v družbi.
Program večera:
- Uvod
- Projekcija filma Ein Tag ohne Frauen (v izvirnem jeziku z nemškimi podnapisi)
- Razprava in World Café
Filmski večer poteka v okviru iniciative ŽENSKE*STAVKAJO / FRAUEN*STREIKEN, ki se zavzema za enakopravnost, socialno pravičnost ter priznavanje plačanega in neplačanega dela. Iniciativa poziva k vsesplošni stavki in akcijam po vsej Avstriji 3. maja 2027.
Rezervacije in informacije: [email protected] ali 0664 262 00 42.
Več informacij o iniciativi: www.frauenstreiken.at
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