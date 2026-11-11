petek
Filmski večer: 3 dnevi, 3 meseci, 3 leta – in še vedno smo tu
19:30
Dunaj/Wien
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju
Antifašistična zima
Filmski večer: 3 dnevi, 3 meseci, 3 leta – in še vedno smo tu
Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 19.30
Kje: v klubu KSŠŠD, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj
Cikel dogodkov Antifašistična zima se začenja s predstavitvijo dokumentarnega filma 3 dnevi, 3 meseci, 3 leta – in še vedno smo tu (3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre – und wir sind immer noch da).
Filmska reportaža pripoveduje o pregonu in deportaciji koroških Slovenk in Slovencev med nacizmom. V ospredju so spomini treh prič časa, ki opozarjajo na pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in soočanja s preteklostjo tudi v današnjem času.
Film je nastal v produkciji Timne Katz in filmskega kolektiva Zora Pictures, ki ga sestavljajo David Krautzer, Janoš Pušnik in Luka Sticker.
Predstavitev filma bo potekala v nemškem jeziku, po njej pa bo sledil klubski petek v slovenskem jeziku.
Kako pridem tja?