Antifašistična zima

Filmski večer: 3 dnevi, 3 meseci, 3 leta – in še vedno smo tu

Kdaj: petek, 13. november 2026, ob 19.30

Kje: v klubu KSŠŠD, Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj

Cikel dogodkov Antifašistična zima se začenja s predstavitvijo dokumentarnega filma 3 dnevi, 3 meseci, 3 leta – in še vedno smo tu (3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre – und wir sind immer noch da).

Filmska reportaža pripoveduje o pregonu in deportaciji koroških Slovenk in Slovencev med nacizmom. V ospredju so spomini treh prič časa, ki opozarjajo na pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in soočanja s preteklostjo tudi v današnjem času.

Film je nastal v produkciji Timne Katz in filmskega kolektiva Zora Pictures, ki ga sestavljajo David Krautzer, Janoš Pušnik in Luka Sticker.

Predstavitev filma bo potekala v nemškem jeziku, po njej pa bo sledil klubski petek v slovenskem jeziku.