Filmski festival K3: MILA/MARIJA

Kdaj: četrtek, 3. december 2026, ob 10.00

Kje: mestni kino, Beljak

Vsebina:

Koroška, 1942. Mila in njen brat Hanzi, oba koroška Slovenca, se pridružita oboroženemu odporu – partizanom. Mila pri dvajsetih letih postane poveljnica in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, se Mila znova znajde pred vprašanjem: upor ali prilagoditev?

Režija: Andrina Mračnikar

Produkcija: Avstrija, Slovenija, Grčija, 2026

Trajanje: 114 minut

Več informacij: https://k3filmfestival.com/de/langfilm/mila-marija/