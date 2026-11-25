četrtek
Filmski festival K3: MILA/MARIJA
10:00
Beljak/Villach
Mestni kino Beljak
Filmski festival K3: MILA/MARIJA
Kdaj: četrtek, 3. december 2026, ob 10.00
Kje: mestni kino, Beljak
Vsebina:
Koroška, 1942. Mila in njen brat Hanzi, oba koroška Slovenca, se pridružita oboroženemu odporu – partizanom. Mila pri dvajsetih letih postane poveljnica in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, se Mila znova znajde pred vprašanjem: upor ali prilagoditev?
Režija: Andrina Mračnikar
Produkcija: Avstrija, Slovenija, Grčija, 2026
Trajanje: 114 minut
Več informacij: https://k3filmfestival.com/de/langfilm/mila-marija/
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